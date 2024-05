5.280 medailles uitgereikt op Special Olympics: "Het was fantastisch, jammer dat we onze vrienden gaan moeten missen"

En ook de zon was alle dagen van de partij voor de 40e jubileumeditie. Naast de 5.280 medailles in 20 disciplines was er ook een recordaantal deelnemers (3.325 atleten) voor het gezondheidsprogramma, het Healthy Athletes Program, dat gratis screenings aanbiedt in 7 gezondheidsgebieden.



Alle 3.400 atleten en 1.200 coaches gaven 3 dagen lang het beste van zichzelf. "De balans van deze 40e editie is meer dan positief", verwoordde Dominique Dehaene, Directeur Special Olympics Belgium.



"We konden opnieuw rekenen op de ervaring van ons team, de steun van 1.750 vrijwilligers en de dagelijkse vreugde van de atleten om van deze editie een echt succes te maken."



"We kijken er nu al naar uit om iedereen op 28 mei 2025 in Kortrijk te verwelkomen voor een nieuwe editie." De Vlam van de Hoop is alvast doorgegeven tijdens de slotceremonie.



Sportweekend ging langs bij de basketbalcompetitie. En ontdekte de liefde en de passie voor de sport en de vriendschap. Iedereen gunt elkaar alles. "Het is leuk om te winnen, maar het is ook heel belangrijk om samen te zijn", verwoordde een deelnemer.



"Ik heb er zo naar uitgekeken om aan de Special Olympics mee te doen", klonk het bij een andere. "Het is altijd fantastisch en emotioneel. Maar ik ben wel moe na 3 dagen basketballen. Ik ben blij dat we straks naar huis mogen, maar jammer dat we dan al onze vrienden gaan moeten missen."