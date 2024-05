Cian Uijtdebroeks staat 5e na 9 dagen Giro: "Ik heb hier al veel opgestoken voor de toekomst"

De eerste Giro d'Italia van Cian Uijtdebroeks (21) loopt voorlopig op wieltjes. De kopman van Visma-Lease a Bike staat 5e in het klassement en is de beste jongere. "Ik blijf rustig, ik geniet en ik leer", vat hij zijn instelling na een derde van deze Ronde van Italië samen.

"Of dat nu een doel is? Ik wil zo hoog mogelijk eindigen. Als die trui erbij komt, is dat heel leuk. Maar ik probeer gewoon zo hard mogelijk te knokken om zo dicht mogelijk bij de eindwinnaar te eindigen", vertelde Uijtdebroeks gisteren in Sportweekend bij Renaat Schotte.

Visma-Lease a Bike kon zondag in Napoli uitbarsten na de eerste ritzege van Olav Kooij in deze Giro .

Voorlopig lijkt er geen vuiltje aan de lucht. "Het is eigenlijk een harde week geweest", blikte hij terug. "Het was ook de week die me niet het beste lag."

"Ik had nog nooit een gravelrit gereden en voor een tijdrit van 40 kilometer had ik ook wel stress. We hebben er stappen in gezet en dat is zeker positief. Ik ben blij dat dat gelukt is en ik ben blij met de positie waar ik nu sta."

De komende week volgt nog een lange tijdrit op zaterdag en daags nadien de koninginnenrit naar Livigno. "De hoogtemeters en de echte bergen komen er stilaan aan. De overgang naar het zwaardere werk begint nu."

"Ik probeer het zo goed mogelijk te doen in de tijdrit en dan begint de echte Giro", aldus Uijtdebroeks, die misschien wel podiumkandidaat is met deze benen?

"In 3 weken kan veel gebeuren", bleef hij bescheiden. "Ik probeer er elke dag het maximum uit te halen en dat is de beste benadering. Ik blijf rustig, ik geniet en ik leer. Ik heb hier al heel veel opgestoken voor de toekomst."