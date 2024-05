De 2e week van de Giro: sprintkansen, laatste tijdrit en ware uitputtingsslag over Mortirolo

ma 13 mei 2024 10:38

Hoeft Tadej Pogacar zich nog zorgen te maken in de Giro? De roze trui heeft al een stevige kloof geslagen en krijgt in de 2e week nog meer kansen om zijn tegenstanders helemaal tegen het canvas te slaan. We stellen de etappes aan je voor.

Dinsdag 14 mei (10e etappe): ⭐⭐⭐

Wie na de eerste rustdag nog wat zware benen heeft, moet meteen op zijn tellen passen bij de start van de 2e Giro-week. Vanuit Pompei staat een nieuwe klautertocht op het programma richting de Bocca della Selva, de derde aankomst bergop (17,9 kilometer aan 5,6 procent). Opletten geblazen dus voor roze trui Tadej Pogacar, die zowel op Oropa als Prati di Tivo de ritzege wist te pakken. Of is het eens aan de aanvallers?

Rit 10: 3e aankomst bergop.

Woensdag 15 mei (11e etappe): ⭐⭐

Na een dagje afzien op de Bocca della Selva krijgen de sprinters nog eens geliefkoosd terrein voor de voeten geworpen. Ze moeten één bescheiden klimmetje overwinnen om vervolgens een vlakke rode loper naar Francavilla al Mare aan te treffen. Is het nog eens aan Tim Merlier, Jonathan Milan of Olav Kooij om te vieren?

Rit 11: een kans voor de sprinters.

Donderdag 16 mei (12e etappe): ⭐⭐⭐

Vraag het maar aan Pelayo Sanchez en Benjamin Thomas: het loont in deze Giro om voor de aanval te kiezen. De 12e etappe biedt de baroudeurs alvast een uitgelezen kans om eropuit te trekken, want het aantal klimmetjes is niet op één hand te tellen. Met 2.200 hoogtemeters is het voortdurend op en af. Na een laatste puist van bijna 10 procent ligt er nog 12 km tussen het heuveldorp San Costanzo en glorie in Fano.

Rit 12: halen de vluchters het?

Vrijdag 17 mei (13e etappe): ⭐

Eén blik op het hoogteprofiel zegt genoeg. Op de 179 kilometer tussen Riccione en Cento liggen nog geen 200 hoogtemeters. De sprinters kunnen dus nog eens hun hartje ophalen in de aanloop naar een pittig weekend. In 1995 kwam Mario Cipollini nog juichend over de streep in Cento, maar werd hij uit de uitslag geschrapt wegens iets te veel ellebogenwerk.

Rit 13: sprinters.

Zaterdag 18 mei (14e etappe): ⭐⭐⭐

Haal de tijdrithelmen boven, want op zaterdag staat de tweede en laatste tijdrit van deze Giro op het programma.

Richting Desenzano del Garda bevat de omloop van 31 kilometer amper hindernissen, enkel een paar oplopende stroken. Het Gardameer is het uitgelezen terrein voor de pure specialisten, de berggeiten zullen aan damage control moeten doen.

Rit 14: tweede en laatste tijdrit.

Zondag 19 mei (15e etappe): ⭐⭐⭐⭐⭐

Wie geen fan is van de grote plateau en zich zaterdag kwetsbaar heeft opgesteld, krijgt zondag meteen een kans op revanche in de 15e etappe. Is dit de koninginnenrit van de Giro (of "Il Tappone", om in de sfeer te blijven)?

Op weg naar Livigno wacht een monstertocht van 222 kilometer met liefst 5.400 hoogtemeters. Niet alleen de langste rit, maar ook nog eens het meeste klimwerk in Italië. Het wordt net voor de laatste rustdag een uitputtingsslag over de Mortirolo waar fatale tikken kunnen worden uitgedeeld. Tadej Pogacar maakte voor de start van de Giro alvast duidelijk dat hij deze loodzware etappe had omcirkeld in zijn kalender. Dat belooft. Er worden door wielerfanatici nu al kaarsen gebrand dat deze blockbuster niet in het water zal vallen door de grillige weersomstandigheden in de Alpen.