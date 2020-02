Beerschot haalt slag thuis: match tegen Virton wordt nietig verklaard

Westerlo, Beerschot en Virton delen momenteel de koppositie in de tweede periode in 1B, maar daar komt waarschijnlijk verandering in. Beerschot slikte eind januari een nipte nederlaag op het veld van Virton, maar de manier waarop konden ze op het Kiel niet verkroppen. Terwijl de scheidsrechter met zijn rug naar de bal stond om instructies te geven, was een snel genomen vrije trap binnengetrapt.

Beerschot klopte aan bij het Referee Department om de scheidsrechterlijke dwaling aan te klagen en de wedstrijd nietig te verklaren. Het Referee Department gaf toe dat de scheidsrechter een inschattingsfout had gemaakt, maar volgens het Bureau Arbitrage geen inbreuk had gemaakt op de spelregels.

Daar legde Beerschot zich niet bij neer. Bij de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB kreeg Beerschot wel gelijk. De 1-0-nederlaag wordt nietig verklaard. De competitiewedstrijd moet worden herspeeld en de Pro League zoek naar een geschikte datum. De titelstrijd in 1B krijgt dus een verrassende plotwending.