"Dit is het failliet van de VAR, een pure schande": Vanhaezebrouck furieus na onbestrafte elleboog Buchanan

Toch greep VAR Kevin Van Damme niet in.

Voor Erik Lambrechts was de fase wellicht moeilijk te beoordelen, maar op basis van de televisiebeelden was wel duideljk dat Buchanan over de schreef ging. Slachtoffer Orban bloedde zelfs aan de mond.

Plots ging het licht uit bij Tajon Buchanan. De Canadees van Club Brugge liet zich in de eerste helft van de topper verleiden tot een venijnige elleboog in het gezicht van Gift Emmanuel Orban, die nog wat aandrong in de rug van de winger toen een bal buiten rolde.

"De match had er anders kunnen uitzien", zuchtte Sven Kums na afloop bij Eleven Sports. "Het was gewoon rood. Tijdens de fase met de penalty luistert de scheidsrechter vijf minuten naar de VAR en tijdens zo'n crucial moment luistert hij zelfs geen vijf seconden... Onbegrijpelijk gewoon."

Die mening deelde zijn trainer: "In zo'n cruciale match zulke fouten maken: dat kan ik niet snappen. Dit beslist mee over de play-offs", foeterde Hein Vanhaezebrouck. "Orban bloedt niet vanzelf, hé. Op alle beelden zie je duidelijk dat er een reactie is."

Volgens Vanhaezebrouck was het overigens niet de enige keer dat Buchanan over de schreef ging. "Hij is een recidivist", klonk het bij de coach meteen na de match.

"Buchanan heeft al zo vaak gereageerd na een verloren of afgeblokte bal, maar dat passeert gewoon. Maar op Antwerp gaf Okumu een duw en kreeg hij rood plus vier matchen schorsing. Het was vandaag al moeilijk genoeg tegen een fris Club Brugge - ze hadden dit niet nodig."

Op de persconferentie was de woede van Vanhaezebrouck nog niet bekoeld. Integendeel.

"Onverklaarbaar en onaanvaardbaar", herhaalde hij. "Voor mij is dit het failliet van de VAR, een pure schande. Als je dit niet ziet, zou je nooit meer mogen fluiten."

"Dit is profvoetbal waar veel geld mee gemoeid is. Als je dan geen beslissing durft nemen, laat het dan aan anderen. Bij die penalty was hij nochtans wél actief om de scheidsrechter te corrigeren."