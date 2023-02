Club Brugge grijpt tweede zege onder Parker in felbevochten topper tegen KAA Gent

Diepe zucht van opluchting bij Club Brugge. De landskampioen boekte zijn tweede zege onder Scott Parker in de topper tegen KAA Gent. Blauw-zwart domineerde de rivalenstrijd, maar wist lang zijn kansen niet te verzilveren én mocht blij zijn dat Buchanan aan rood ontsnapte. Een kwartier voor tijd buffelde Bjorn Meijer toch de verlossende treffer tegen de netten, Hans Vanaken zette diep in blessuretijd nog een elfmeter om. Club vergroot de kloof met Gent tot vier punten.

clock 90+3'

tweede helft, minuut 93. Doelpunt Club Brugge: 2-0. De strafschop is een koud kunstje voor Vanaken. De aanvoerder schuift het leer uitstekend in het linkerhoekje. Jan Breydel leeft op. De tweede overwinning onder Parker lijkt in de maak. .