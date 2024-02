Razende Vanhaezebrouck neemt geen blad voor de mond na "schande": "Willen ze de stand mee bepalen?"

zo 4 februari 2024 21:18

Witheet van woede waren ze bij KAA Gent. Geen enkele Buffalo die kon begrijpen waarom Nicolas Laforge (en de VAR) een geweldige gelijkmaker van Julien De Sart afkeurden. Achteraf volgde een ongeziene tirade van Hein Vanhaezebrouck: "Ik draag zwart, de kleur van de refs toen ze nog niveau hadden", klonk het cynisch.

Voor de feiten moeten we eerst terug naar minuut 86.



KAA Gent krijgt tijdens zijn slotoffensief een corner en ziet De Sart een afvallende bal perfect op de slof nemen van net buiten de zestien. Met een snelheid van 130 kilometer per uur vlamt het leer tegen het net.



1-1, dacht iedereen. Alleen: op de herhaling was te zien dat Arnstad tegen de grond was gegaan. De Noor had alle moeite van de wereld om Kandouss af te stoppen en werd door zijn sterkere tegenstander tegen de grond gewerkt.



Een fout die clear and obvious was volgens de VAR, die Laforge naar het scherm riep. De hoofdref volgde het advies van zijn collega. Geen gelijkmaker dus voor Gent.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Woeste Vanhaezebrouck

Het zorgde voor heel wat ongeloof bij de Buffalo's. Trainer Hein Vanhaezebrouck voorop. De Gent-coach hekelde overigens niet enkel de afgekeurde goal - later meer daarover - maar ook een niet gefloten handsbal van Debast een kwartier voor tijd. "De arm van Vertonghen (eigenlijk was het Debast, red.) was naast zijn lichaam", oordeelde Vanhaezebrouck. "Eerst en vooral fluit de ref daar een fout van Depoitre op Rits die er nooit een is." Daarna schakelde HVH over naar dé fase. "Kandouss probeert daar langs Arnstad te lopen, die voelt dat hij er niet gaat zijn en hij gooit zich voor zijn tegenstander. Natúúrlijk is er dan contact. Dat is een rugbytackle, hé. En wij worden bestraft? Dat is gewoon schandalig. Ook van de VAR Wim Smet. Hoe kom je erbij om de scheidsrechter naar het scherm te roepen? Wij worden gewoon bestolen hier. Onvoorstelbaar."

Als men het klassement mee wil bepalen, moeten ze gewoon maar de zes namen geven. Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck raasde overigens nog even door voor de camera's van Eleven DAZN en insinueerde zelfs corruptie. "De goal van De Sart is afgekeurd door de hulp van derden", was de coach op dreef. "Heel bedroevend. Als men de top 6 zelf wil bepalen, moeten ze de namen maar geven. (cynisch) Dan stoppen wij en leggen we ons daar wel bij neer."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

"Echt, dit kan gewoon niet meer. Hoeveel reacties er nu binnenkomen ... (blaast) De telefoons staan vol, hé. (doet meldingen van een telefoon na) Iedereen vindt het schandalig. Ook mensen die niet aan Gent verbonden zijn. Waar zijn we mee bezig? Het stopt gewoonweg niet."

Op de persconferentie had Vanhaezebrouck nog wat kogels af te vuren op de arbitrage. "Ik draag zwart vandaag. De kleur van de scheidsrechters toen ze nog niveau hadden. Ik zal voor de rest van het seizoen in het zwart zijn, want verbeteren gaat het niet doen. Nu dragen ze geel, oranje … maar shinen doen ze niet hé."