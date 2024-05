Kan Anderlecht zich met nieuwe zege in Brusselse derby bombarderen tot absolute titelfavoriet?

De vloek van Anderlecht lijkt voorbij. 7 derby's op een rij in de competitie lachten de buren van Union, maar in de laatste twee onderlinge duels pakte paars-wit 4 op 6. Sprokkelt de leider vandaag ook punten of gooit Union de titelstrijd nog maar eens helemaal overhoop? Volg het duel hier vanaf 18.30 uur.