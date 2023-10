Sporza Daily neemt je mee naar grootste bekerstunt ooit in het Belgische voetbal: "Er hing een speciale sfeer"

Deze week staan de 1/16e finales in de Beker van België voetbal op het programma. Met opnieuw een stunt van een lagereklasser? 9 jaar geleden vernederde derdeklasser Olsa Brakel Westerlo met 6-1. In onze podcast Sporza Daily praten we met spelers Jelle Delie (Brakel) en Nils Schouterden (Westerlo).