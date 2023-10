Het venijn zit in de staart voor RWDM: Westerlo sleept diep in de extra tijd een punt uit het vuur

Jonas De Roeck (trainer Westerlo): "Opluchting, ja. Ik denk dat we de betere kansen hebben gehad. Het siert de ploeg om ervoor te knokken tot het einde. Het punt is toch gerechtvaardigd. Wat Kortrijk doet, is voor ons niet belangrijk. Wij moeten de punten pakken en laten ook zien dat we het elke ploeg moeilijk kunnen maken. Dat is iets waarop we kunnen bouwen."