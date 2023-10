Zijn achtste (en laatste?) Ballon d'Or voor wereldkampioen Lionel Messi, net geen podium voor De Bruyne

clock 22:48 22 uur 48. Top 5. 1. Lionel Messi 2. Erling Haaland 3. Kyle Mbappé 4. Kevin De Bruyne 5. Rodri . Top 5 1. Lionel Messi 2. Erling Haaland 3. Kyle Mbappé 4. Kevin De Bruyne 5. Rodri

clock 22:47 22 uur 47. Ik ben zeer dankbaar voor mijn achtste Ballon d'Or. Dit zou ook wel eens mijn laatste kunnen zijn. Lionel Messi. Ik ben zeer dankbaar voor mijn achtste Ballon d'Or. Dit zou ook wel eens mijn laatste kunnen zijn. Lionel Messi

clock 22:27 22 uur 27. Achtste voor Lionel Messi! Een jaar om nooit meer te vergeten, bekroond met de belangrijkste individuele trofee. Lionel Messi heeft zijn achtste (!) gouden bal toegevoegd aan zijn privécollectie. Een erkenning die hij misschien niet had verwacht na een turbulent seizoen. Kevin De Bruyne valt met een vierde plaats net van het podium. Erling Haaland laat Kylian Mbappé nog achter zich op het podium. . Achtste voor Lionel Messi! Een jaar om nooit meer te vergeten, bekroond met de belangrijkste individuele trofee. Lionel Messi heeft zijn achtste (!) gouden bal toegevoegd aan zijn privécollectie. Een erkenning die hij misschien niet had verwacht na een turbulent seizoen.



Kevin De Bruyne valt met een vierde plaats net van het podium. Erling Haaland laat Kylian Mbappé nog achter zich op het podium.

clock 22:13 22 uur 13. Daar is David Beckham . De voormalige Engelse kapitein mag de Ballon d'Or bij de mannen uitreiken. . Daar is David Beckham. De voormalige Engelse kapitein mag de Ballon d'Or bij de mannen uitreiken.

clock 22:04 22 uur 04. Bonmati Ballon d'Or! Xavi Hernandez voorspelde het jaren geleden al, maar op haar 25e wordt Aitana Bonmati Conca verkozen tot de beste speelster van de wereld. De creatieve middenvelder van Barcelona gidste haar team vorig seizoen naar de treble en won met de nationale ploeg van Spanje ook nog het wereldkampioenschap. Als MVP van de finale was de 25-jarige van goudwaarde voor haar land. Lees haar levensverhaal hieronder. . Bonmati Ballon d'Or! Xavi Hernandez voorspelde het jaren geleden al, maar op haar 25e wordt Aitana Bonmati Conca verkozen tot de beste speelster van de wereld.



De creatieve middenvelder van Barcelona gidste haar team vorig seizoen naar de treble en won met de nationale ploeg van Spanje ook nog het wereldkampioenschap. Als MVP van de finale was de 25-jarige van goudwaarde voor haar land.



Lees haar levensverhaal hieronder.

clock 22:03 22 uur 03. vrouwenvoetbal Haar ouders schreven geschiedenis en vormden een vechtster met gouden voeten: wie is Aitana Bonmati?

clock 22:00 22 uur . Podium voor De Bruyne? Kevin De Bruyne heeft sowieso een plekje in de top 4 beet. Zo wordt de Rode Duivel niet genoemd op de plaatsen zeven tot vijf. Alvarez (7e), Vinicius (6e) en Rodri (5e) houdt hij alvast achter zich. Kan hij zijn derde plaats van vorig jaar evenaren of zelfs verbeteren? Haaland, Mbappé, Messi en De Bruyne lijken onderling de laatste plaatsen te verdelen. . Podium voor De Bruyne? Kevin De Bruyne heeft sowieso een plekje in de top 4 beet. Zo wordt de Rode Duivel niet genoemd op de plaatsen zeven tot vijf. Alvarez (7e), Vinicius (6e) en Rodri (5e) houdt hij alvast achter zich. Kan hij zijn derde plaats van vorig jaar evenaren of zelfs verbeteren?



Haaland, Mbappé, Messi en De Bruyne lijken onderling de laatste plaatsen te verdelen.

clock 21:58 Manchester City wordt na zijn treble-jaar verkozen tot beste ploeg. 21 uur 58. Manchester City wordt na zijn treble-jaar verkozen tot beste ploeg.

clock 21:41 21 uur 41. Gerd Müller-trofee: Erling Haaland. Een Gouden Bal is het nog niet, maar Erling Haaland mag alvast de Gerd Müller-trofee in ontvangst nemen. Het is geen grote verrassing dat de doelpuntenmachine van Manchester City tot beste spits werd verkozen. De Noor was vorig seizoen goed voor maar liefst 52 doelpunten, waarvan 36 in de Premier League. . Gerd Müller-trofee: Erling Haaland Een Gouden Bal is het nog niet, maar Erling Haaland mag alvast de Gerd Müller-trofee in ontvangst nemen. Het is geen grote verrassing dat de doelpuntenmachine van Manchester City tot beste spits werd verkozen. De Noor was vorig seizoen goed voor maar liefst 52 doelpunten, waarvan 36 in de Premier League.

clock 21:37 Courtois wordt vierde en moet naast Martinez ook Bounou en Ederson voor zich dulden. 21 uur 37. Courtois wordt vierde en moet naast Martinez ook Bounou en Ederson voor zich dulden.

clock 21:37 Modric, Silva en Osimhen claimen een plekje in de top 10. 21 uur 37. Modric, Silva en Osimhen claimen een plekje in de top 10.

clock 21:27 21 uur 27. Lev Jasjin-trofee: Emiliano Martinez. Niet Thibaut Courtois, wel wereldkampioen Emiliano Martinez mag de Lev Jasjin-trofee in ontvangst nemen. De Argentijn speelde zichzelf in de kijker op het WK, waar hij zich ontpopte tot penaltyspecialist en in de finale een cruciale redding in de allerlaatste minuut van de finale verrichte. Martinez moet wel wat gefluit incasseren wanneer hij op het podium komt. Zijn penaltysave is duidelijk nog niet vergeten in Parijs. Dat is ook duidelijk op het hoofd van Deschamps en Mbappé - die close-up in beeld worden genomen - af te lezen. . Lev Jasjin-trofee: Emiliano Martinez Niet Thibaut Courtois, wel wereldkampioen Emiliano Martinez mag de Lev Jasjin-trofee in ontvangst nemen. De Argentijn speelde zichzelf in de kijker op het WK, waar hij zich ontpopte tot penaltyspecialist en in de finale een cruciale redding in de allerlaatste minuut van de finale verrichte.



Martinez moet wel wat gefluit incasseren wanneer hij op het podium komt. Zijn penaltysave is duidelijk nog niet vergeten in Parijs. Dat is ook duidelijk op het hoofd van Deschamps en Mbappé - die close-up in beeld worden genomen - af te lezen.



clock 21:25 Met een bootje op de Seine: de Gouden Ballen worden op een alternatieve manier naar het podium gebracht. . 21 uur 25. Met een bootje op de Seine: de Gouden Ballen worden op een alternatieve manier naar het podium gebracht.

clock 21:15 21 uur 15. Beste ploeg: Barcelona Femeni. De prijs voor de beste ploeg van het jaar in het vrouwenvoetbal gaat naar Barcelona. In het vorige seizoen pakten Bonmati en co de treble: het kampioenschap, de Supercup en de Champions League. Een opsteker voor het vrouwenvoetbal in Spanje, dat een woelig jaar achter de rug heeft. . Beste ploeg: Barcelona Femeni De prijs voor de beste ploeg van het jaar in het vrouwenvoetbal gaat naar Barcelona. In het vorige seizoen pakten Bonmati en co de treble: het kampioenschap, de Supercup en de Champions League. Een opsteker voor het vrouwenvoetbal in Spanje, dat een woelig jaar achter de rug heeft.

clock 21:11 21 uur 11. Het is belangrijk dat we samen blijven vechten tegen racisme. Vinicius Jr. Het is belangrijk dat we samen blijven vechten tegen racisme. Vinicius Jr.

clock 21:10 Ook Vinicius valt in de prijzen met de Socrates Award. De spits van Real Madrid wordt beloond om zijn vele humanitair- en liefdadigheidswerk. 21 uur 10. Ook Vinicius valt in de prijzen met de Socrates Award. De spits van Real Madrid wordt beloond om zijn vele humanitair- en liefdadigheidswerk.

clock 21:09 Eden Hazard deelt de Kopa Trofee - prijs voor de beste jongere - uit aan Jude Bellingham. De Engelse superster is momenteel op z'n twintigste een sterkhouder bij Real Madrid, maar ook vorig jaar acteerde hij al sterk in de Bundesliga. Bij Dortmund was hij als tiener al kapitein en gidste zijn ploeg met 8 doelpunten en 5 assists naar de tweede plek in de competitie. 21 uur 09. Eden Hazard deelt de Kopa Trofee - prijs voor de beste jongere - uit aan Jude Bellingham. De Engelse superster is momenteel op z'n twintigste een sterkhouder bij Real Madrid, maar ook vorig jaar acteerde hij al sterk in de Bundesliga. Bij Dortmund was hij als tiener al kapitein en gidste zijn ploeg met 8 doelpunten en 5 assists naar de tweede plek in de competitie.

clock 20:40 Aitana Bonmati, topfavoriete bij de vrouwen, heeft enkele van haar ploegmakkers van bij Barcelona meegenomen naar de ceremonie. 20 uur 40. Aitana Bonmati, topfavoriete bij de vrouwen, heeft enkele van haar ploegmakkers van bij Barcelona meegenomen naar de ceremonie.

clock 20:31 De vraag lijkt niet óf, maar wel wanneer Mbappé een Ballon d'Or zal winnen in zijn carrière. Al lijkt het vanavond nog wat vroeg voor de Franse superster. 20 uur 31. De vraag lijkt niet óf, maar wel wanneer Mbappé een Ballon d'Or zal winnen in zijn carrière. Al lijkt het vanavond nog wat vroeg voor de Franse superster.