Haar ouders schreven geschiedenis en vormden een vechtster met gouden voeten: wie is Aitana Bonmati?

"Aitana Bonmati zien spelen prikkelt me, ze laat me rechtstaan uit mijn stoel en dat is de net de reden waarom mensen zo gepassioneerd zijn over voetbal."

Aan het woord is Barca-trainer Xavi Hernandez in het voorwoord van Bonmati's biografie. "Ze heeft alles om de beste speelster in de wereld te worden."

Al op haar 25e komt Xavi's voorspelling uit en is ze de 5e laureate van de Gouden Bal bij de vrouwen.

Beginnen met voetballen deed Aitana Bonmati Conca als klein meisje bij lokale clubs ten zuiden van Barcelona. Vanaf haar 13e maakte ze de overstap naar FC Barcelona, de club van haar dromen als geboren en getogen Catalaanse. De twee uur durende busritjes met haar vader nam ze er met plezier bij.

Vanaf dan wist Barca dat ze goud in handen hadden.