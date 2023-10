BEKIJK: Het pareltje van Jutgla en 26 andere goals van deze speeldag

De oogst van speeldag 12 in onze hoogste voetbalklasse: 27 doelpunten. Er werd vlot gescoord in Anderlecht-OHL, maar ook Union, Gent en Genk scoorden er allemaal drie. En bij Club Brugge is vooral de goal van Jutgla er eentje om te onthouden. Bekijk alle goals in dit overzicht.