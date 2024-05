Anne Zagré, Jonathan Sacoor en Michael Obasuyi boeken EK-ticket op nationale interclub in Kessel-Lo

Anne Zagré won in Kessel-Lo de 100 meter horden in 12"87. Het ging voor Zagré om de snelste chrono sinds de Spelen in Tokio in 2021. Voor het EK in Rome is 12"98 vereist, de limiet voor de Spelen in Parijs staat op 12"77.

"Zo snel lopen op een interclub, dat had ik niet durven te dromen", zei Zagré na afloop. "Ik kwam wel voor een tijd onder de dertien seconden, omdat ik in mijn vorige wedstrijden voelde dat dat mogelijk was."

"Uit mijn trainingen kon ik niets afleiden, want mijn knie liet de laatste maanden geen hordetrainingen toe. Ik heb er maar twee gedaan, dus ik kan mij alleen op mijn wedstrijden baseren."

Na enkele moeilijke jaren betekent de toptijd in Kessel-Lo veel voor Zagré, van wie het nationale record al negen jaar op 12"71 staat. "Ik ben hier zo blij mee", vertelde ze, duidelijk geëmotioneerd.

"Hier heb ik jaren op moeten wachten. De verklaring? Ik kan tenminste lopen op training, ook al is het dan zonder horden. De vorige jaren was het door blessures allemaal nog complexer."

Rome is nu binnen voor Zagré, Parijs nog niet. "Voor mij zijn het EK en de Spelen even belangrijk", benadrukt ze. "Het EK lijkt mij een mooie gelegenheid om de limiet voor Parijs te lopen, maar als het eerder al kan, ga ik dat niet laten liggen. Donderdag krijg ik al een eerste kans in Frankrijk."