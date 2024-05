Jorge Martin verstevigt WK-leidersplaats na spetterende strijd in GP van Frankrijk

Na zijn uitschuiver voor eigen publiek in Spanje had Jorge Martin iets goed te maken in Frankrijk. Met zijn overwinning in de sprintrace mocht de WK-leider alvast vanaf de polepositie starten.

De Spanjaard zag echter al snel regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia voorbijvliegen. Martin gaf zich niet gewonnen en bleef in het zog van de Italiaan. In de 21e ronde kon hij de leidersplaats weer overnemen.

Ondertussen had een derde hond zich in de strijd gemengd. Zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez was van de 13e plek opgeschoven naar plek 3 en maakte nog aanspraak op de overwinning.

Jorge Martin hield stand en boekte zijn 2e overwinning van het seizoen. Marquez nam wel nog Bagnaia te grazen, die vrede moest nemen met plek 3. In het WK-klassement doet Martin zo de beste zaak.