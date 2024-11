Bagnaia verslaat WK-leider Martin in Maleisië, titelstrijd MotoGP wordt beslecht in laatste manche

De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) heeft de zege op zak gestoken in de Grote Prijs van Maleisië, de voorlaatste manche. WK-leider Jorge Martin (Ducati-Pramac) werd 2e en trekt met een ruime bonus de slotmanche in.

De tweevoudige en regerende wereldkampioen Francesco Bagnaia is de enige die Jorge Martin nog van een eerste wereldtitel kan houden.



Maar gisteren liep het fout voor de 27-jarige Italiaan. Bagnaia kwam tijdens de sprintrace, gewonnen door Martin, ten val en zag zo zijn kansen op een derde wereldtitel op een rij flink slinken.



Vandaag liep alles wel volgens plan voor Bagnaia. Op het Circuit van Sepang bleef hij WK-leider Martin voor met 3 seconden.



In het WK-klassement telt Martin een comfortabele voorsprong van 24 punten op Bagnaia. De wereldtitel ligt de Spanjaard dus voor het grijpen.



Alleen is er nog geen duidelijkheid waar de laatste manche zal plaatsvinden.



Normaal gezien zou Valencia over 2 weken het decor voor de finale zijn. Maar door het noodweer in de regio werd beslist om die race te schrappen. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe gastheer.