Wereldkampioen Francesco Bagnaia wint turbulente en spannende MotoGP van Spanje

Voor het derde jaar op een rij is de MotoGP van Spanje in de rugzak van Francesco Bagnaia beland. De regerende wereldkampioen kreeg de overwinning evenwel niet cadeau. De Italiaan klopte zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez na een rollercoaster.

Francesco Bagnaia kon pas vanaf de 7e plek aan de GP van Spanje beginnen, maar de Italiaan snelde na enkele gewaagde inhaalbewegingen naar de leidersplek.

WK-leider Jorge Martin nam de koppositie echter over en reed ook lange tijd aan de leiding tot hij in de 11e ronde in het gravel belandde.

Bagnaia nam zo het stokje weer over, maar hij voelde voortdurend de hete adem van polesitter Marc Marquez in zijn nek.

De Spaanse fans in Jerez stuwden Marquez tot twee keer toe voorbij Bagnaia, maar de Italiaan had het laatste woord.

In de WK-stand nadert titelverdediger Bagnaia op aanvoerder Martin. De kloof tussen de 2 bedraagt 17 punten.