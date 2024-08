Bastianini triomfeert eerste keer in 2024 in MotoGP van Groot-Brittannië, Martin komt op kop van WK

De Italiaan Enea Bastianini is in de Grot Prijs van Groot-Britannië MotoGP naar zijn eerste seizoenszege gereden. Op zijn Ducati bleef hij de nieuwe WK-leider Jorge Martin en dubbele wereldkampioen Francesco Bagnaia voor.

Bastianini was de beste het hele weekend: hij won gisteren ook al de sprintrace in Silverstone.



Polesitter Aleix Espargaro, de titelverdediger in Silverstone, werd al in de eerste ronde voorbijgestoken door nummer twee Bagnaia. Tot de Spanjaard Martin op 8 ronden van het einde naar de kop trok.



Martin leek op weg naar de zege, maar maakte een kostbare fout op het eind, waardoor Bastianini, die als derde gestart was, kon profiteren.



Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez ging als 7e van start, maar snelde met zijn Gresini naar de vierde plek.



Martin staat nu op kop van het WK met 3 punten meer dan Bagnaia, Bastianini is derde, Marquez vierde.