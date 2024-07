Wereldkampioen Bagnaia profiteert van crash van WK-leider Martin en boekt 4e zege op rij in Moto GP

Francesco Bagnaia heeft de GP van Duitsland op de Sachsenring gewonnen. De wereldkampioen springt zo in de WK-stand over zijn rivaal Jorge Martin. Die laatste reed aan de leiding toen hij crashte op 2 ronden van het einde.

WK-leider Jorge Martin had de kwalificaties gedomineerd met een ronderecord en had met een zege in de sprintrace al zijn slagje geslagen. Ook in de GP leek Martin op weg naar de overwinning, maar 2 ronden voor het einde ging hij in de fout.

Martin crashte en zag zijn grote rivaal en titelverdediger Francesco Bagnaia naar de zege rijden. Voor de Italiaan is het zijn 4e overwinning op een rij, hij telt nu in de WK-stand 10 punten meer dan Martin.

Bagnaia (Ducati) kreeg op het podium in Duitsland het gezelschap van 2 broers: Marc en Alex Marquez. Het was 27 jaar geleden dat een broederpaar samen op het podium mocht staan. Toen werden Nobuatsu en Takuma Aoko 2e en 3e in de Grand Prix op Imola.