Francesco Bagnaia boekt 25e zege in Oostenrijk en wordt nu alleen leider

De MotoGP van Oostenrijk is in de klauwen van Francesco Bagnaia gevallen. De Italiaan boekte op de Red Bull Ring al zijn 7e zege van het seizoen. Na 11 van de 20 WK-manches zit de titelverdediger in de WK-stand weer op zijn troon.

Francesco Bagnaia had Jorge Martin voor zich moeten dulden in de kwalificaties, maar de Italiaan kon zijn rivaal al in de tweede ronde lik op stuk geven.

Hij kraaide 24 uur na zijn zege in de sprintrace opnieuw victorie in Oostenrijk. De 3e plaats was voor Enea Bastianini.

Bagnaia zit deze zomer in bloedvorm. Hij boekt zijn 3e GP-zege op een rij. Bagnaia wordt nu alleen leider in de WK-tussenstand. Eerste achtervolger Martin staat op 5 punten.

Na het perfecte weekend in Spielberg telt tweevoudig wereldkampioen Bagnaia 275 punten. Martin heeft 270 punten, Bastianini 214 en Marquez 192.

De 12e WK-manche wordt op 1 september in Aragon gehouden.