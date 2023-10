Regen, regen en nog eens regen, maar toch lachende gezichten na halve MotoGP-race

Jorge Martin haalde het voor de Italiaanse WK-leider Francesco Bagnaia (Ducati). Marc Marquez (Honda), landgenoot van Martin, vervolledigde het podium.



Iets voorbij halfweg werd de race afgebroken, omdat de regen het racen veel te gevaarlijk maakte. Omdat minstens de helft van de totale afstand van de Grote Prijs werd afgelegd, konden de WK-punten volledig worden toegekend.



"Dit lijkt niet als een echte overwinning, het gevoel is anders. Maar ik krijg wel alle punten, zoals bij een hele wedstrijd, dat is het belangrijkste", zei Martin.

En die punten maken het WK weer zeer interessant: in de tussenstand nadert Martin (316 punten) tot op 3 luttele puntjes van titelverdediger Bagnaia.



De volgende afspraak volgt over twee weken in Indonesië met de sprintrace (14 oktober) en de GP (15 oktober).