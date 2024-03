Titelverdediger Bagnaia begint wereldkampioenschap MotoGP met overwinning in Qatar

Nieuw seizoen, zelfde winnaar. Francesco Bagnaia, die vorig seizoen al wereldkampioen werd in de MotoGP, heeft de eerste GP van het jaar gewonnen in Qatar. De Italiaan van Ducati Lenovo hield Brad Binder en Jorge Martin achter zich op het Losail International Circuit.

De eerste Grand Prix in het nieuwe MotoGP-seizoen is een prooi geworden voor Francesco Bagnaia (Ducati).



De tweevoudige wereldkampioen startte vanop de 5e plaats, maar ging al snel over alles en iedereen naar de koppositie. Die gaf hij niet meer af, zo kon de Italiaan vieren onder de warme Qatarese zon.

Achter Bagnaia werd er stevig gevochten voor de overige podiumplekken. De Zuid-Afrikaan Binder werd uiteindelijk tweede, net voor Jorge Martin. Die laatste had op zaterdag de sprintrace gewonnen. Zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez eindigde op de 4e plaats.



De volgende GP staat over twee weken gepland in Portugal.