Marc Marquez heeft de smaak te pakken en wint ook in San Marino, verkeerde gok van Jorge Martin

Marc Marquez lijkt helemaal terug van weggeweest. Eén week nadat hij eindelijk een punt had gezet achter zijn jarenlange droogte, heeft hij ook de Moto GP van San Marino gewonnen. In de WK-stand doet Francesco Bagnaia een goeie zaak na een misslag van leider Jorge Martin.

Francesco Bagnaia was als polesitter aan de GP van San Marino begonnen, maar werd meteen onder druk gezet door WK-leider Jorge Martin.



Op 20 ronden van het einde begon de Spanjaard echter te pokeren. Het begon te druppelen op de piste van Misano, waardoor Martin ging wisselen.

Een gewaagde en vooral dure gok, zo bleek al niet veel later. De regenspatjes verdwenen vliegensvlug, waardoor Martin een vogel voor de kat was en weer langs de paddock moest.

Voor de zege was hij uiteraard uitgeteld en voorin nam Marc Marquez de fakkel over van Bagnaia. Marquez had vorige week in Aragon na jaren vol ellende eindelijk nog eens gewonnen en lijkt nu bevrijd.

Hij won voor Bagnaia en Enea Bastianini. De Italiaanse runner-up nadert in de WK-stand wel tot op 7 punten van Martin, die vandaag slechts 15e werd.