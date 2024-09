Na bijna 3 jaar proeft Marc Marquez in Aragon nog eens de zoete smaak van de zege

De GP van Aragon heeft een Spaanse surprise opgeleverd: na bijna 3 jaar heeft Marc Marquez nog eens gewonnen. Voor de Spanjaard is het zijn 60e zege in de MotoGP. Titelverdediger Francesco Bagnaia gaf op.

Marc Marquez (31) had gisteren al de sprintrace gewonnen en zou ook vandaag zijn poleposition verzilveren.

Hij topte een volledig Spaans podium voor Jorge Martin en Pedro Acosta.

Voor Marquez is het de eerste GP-zege sinds zijn winst in Emilia-Romagna in oktober 2021.

Na 1.043 dagen knoopt de zesvoudige wereldkampioen dus weer aan met de zege. Hij zet een punt achter een lange droogte die ingevuld werd met blessureleed en crashes.

Francesco Bagnaia deed een slechte zaak. Hij eindigde na een aanrijding met Alex Marquez in de grindbak toen het duo voor de 3e plaats bikkelde.

De Italiaan volgt nu op 23 punten van WK-leider Martin.