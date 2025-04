Wereldbeker mountainbike begint met fel rennersprotest: "Wij willen ons podium met 5 terug!"

kalender do 3 april 2025 13:07

Sinds de oprichting van de Wereldbeker MTB in de jaren 90 is een podium met 5 traditie in de sport.

Komend weekend begint het wereldbekerseizoen 2025 in de mountainbike, maar het is een start in mineur. Meer dan 120 renners en rensters en 10 topteams ondertekenden een protestbrief tegen de beslissing van de nieuwe eigenaar Warner Brothers Discovery om de podia in de races niet meer per 5 te doen, maar per 3. Heiligschennis klinkt het: "Dit maakt mountainbike uniek. Wij zijn niet gehoord."

Alle crosscountryrenners van de UCI tekenden de brief, onder wie toppers als Schurter, Flückiger, Pidcock, Pieterse en andere Ferrand-Prévots, maar ook de Belgen Jens Schuermans, Pierre de Froidmont en Emeline Detilleux.



Het Amerikaanse entertainmentbedrijf Warner Brothers kocht 2 jaar geleden de rechten van de Wereldbeker. "Toen al kwamen er snel negatieve reacties van de renners en de ploegen. Dit speelt al van die tijd", schetst Schuermans.



"Ik heb mountainbike altijd gekend met een podium voor de top 5. Dat is anders dan andere sporten, maar het zit in het DNA van het mountainbiken, het hoort bij onze sport. We zien het als iets heel moois en veel andere sporten zijn jaloers op ons."



"Nu gaan ze toch van 5 naar 3 - zonder overleg of enige vorm van communicatie - en dat stuit ons tegen de borst. We hebben het gevoel dat er geen rekening met ons wordt gehouden."

Het podium met zijn vijven zit in het DNA van het mountainbiken. We zien het als iets heel moois. Ze beslissen dit zonder overleg of communicatie. Ze houden geen rekening met ons. Jens Schuermans

"Ze veranderen het, zonder goede argumenten", stelt Schuermans. Vandaar de breed gedragen protestactie. Die maar één argument ziet in het statement op sociale media: "Conformiteit."



"Warner Brothers Discovery wil conformeren naar de norm van de andere sporten", luidt het. "Maar tegen die beslissing hebben de atleten die tot het hart van de sport behoren, altijd stevig geprotesteerd."



"Zoals onze fans weten is mountainbike net het tegenovergestelde van conformiteit, we zijn ons eigen pad gegaan sinds de oprichting van de Wereldbeker in de jaren 90 en we willen dat unieke karakter behouden."



"Ons podium zorgde voor meer aandacht en kansen voor ontelbare renners en teams. Een podium najagen betekende in onze sport altijd een top 5."



"De grote meerderheid van teams en renners voelt zich compleet gepasseerd over dit onderwerp."



"Dit is onze sport", sluit het statement af. "We willen het karakter niet laten afpakken door conformiteit. We eisen een podium van 5 renners in 2025!"