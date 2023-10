Laurens Sweeck is hersteld na spierblessure: "Maar in Overijse start ik toch met wat vraagtekens"

"Ik denk dat ik het conditieverlies heb kunnen beperken. Ik ben de voorbije 2 weken blijven fietsen. Op de fiets zelf had ik er niet zoveel last van, wel tijdens het stappen of lopen."

Veel wedstrijdkilometers heeft Laurens Sweeck nog niet in de benen. In de cross van Beringen moest hij halfweg noodgedwongen afstappen met een spierscheuring. Daar lijkt hij na een tweetal weken relatieve rust van verlost, net op tijd voor de Druivencross in Overijse van zondag.

Waar mikt Sweeck nog op dit seizoen? "In principe de Wereldbeker, de Superprestige en de kampioenschappen. De start van de Wereldbeker heb ik nu wel al gemist. Ik ga me daar nog smijten en zien waar ik uitkom. Vorig jaar was mijn beste seizoen ooit. Als het opnieuw die richting uitgaat, is het goed. Een evenaring? Daar teken ik voor", glimlacht hij.

"We zullen zondag zien hoe het gaat. Overijse is wel een lastige omloop die niet 100 procent op mijn lijf geschreven is. Bovendien heb ik het lopen na mijn blessure nog niet echt kunnen testen. Dus ik kom toch nog met wat vraagtekens aan de start."

Door zijn blessure hoefde Sweeck wel de vermoeiende trip naar de WB-cross in Waterloo niet te maken. "Dat geeft me misschien wel een klein voordeel ten opzichte van de renners die wel naar Amerika geweest zijn", denkt Sweeck.

Door zijn blessure had Sweeck wel de tijd om de tegenstand te scouten. Hoe beleefde hij de veldritten in Waterloo en Ardooie? "Dat Gerben Kuypers zo goed was in Ardooie, verbaast me niet. In Beringen reed hij ook al heel sterk, daar had hij alleen wat pech met een val en een lekke band."

"Thibau Nys heeft ook zeker een stap vooruit gezet. Zijn techniek was altijd al heel beheerst, nu is hij ook fysiek sterker geworden. Wat hij nu getoond heeft, hadden we nog niet gezien van hem."

"Nys is in topvorm aan het seizoen begonnen. Tot nu toe heeft ook alles meegezeten voor hem. Ik denk dat hij zeker kan meespelen voor de klassementen. Misschien niet allemaal, maar zo'n goeie start in de Wereldbeker geef je niet zomaar uit handen. Zijn conditie is goed, dan kan er veel."