Gescheurde nier houdt Fleur Moors 3 à 6 weken aan de kant: "Op de luchthaven plaste ze plots bloed"

"Dat was de juiste keuze, want het blijkt geen gekneusde rib maar een gescheurde nier te zijn."

Fleur Moors was nog maar 2 weken eerder Europees kampioene bij de junioren geworden of ze debuteerde al voor de Baloise Trek Lions in Beringen. Geen gelukkig debuut, want Moors kwam zwaar ten val. 'Een gekneusde rib' was aanvankelijk het verdict en dus werd de gok genomen om haar toch te laten afreizen naar de VS, voor de Wereldbekermanche in Waterloo.

Die val was een samenloop van omstandigheden. Fleur is technisch sterker dan je denkt. Op training springt ze over de balken.

"Absoluut geen fout om haar in Beringen te laten starten"

Nam Sven Nys dan geen risico om zijn jonge welp meteen voor de leeuwen te gooien in Beringen?

"Ik heb helemaal geen spijt van die keuze. Het was gewoon een samenloop van omstandigheden. Dit kon overal gebeuren."

"Fleur is technisch sterker dan je zou denken. Op training springt ze gewoon over de balken. Ik ben echt onder de indruk van haar crosstechniek."

"We hebben dus absoluut geen fout gemaakt door haar in Beringen te laten starten. Waar we wel een fout konden in maken, was door haar te veel te laten koersen. Maar haar programma was goed uitgekiend."

Dat programma wordt nu noodgedwongen ingekort. "Ze zal 3 tot 6 weken buiten strijd zijn. Gelukkig is de bloeding vanzelf gestopt, anders was een operatie noodzakelijk geweest. Het genezingsproces is nu al in gang geschoten."