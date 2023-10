Denise Betsema mist start veldritseizoen na zware val op training in zomer: "Was een flinke klap"

"Mijn been bleef zo lang opgezet dat ik drie weken training moest schrappen. Dat zette me verschillende stappen terug in mijn voorbereiding."

"Het was een flinke klap", deelt Betsema in een persbericht. "Breuken liep ik gelukkig niet op, wel kneuzingen en open wonden die moesten gehecht worden."

De Nederlandse van Pauwels Sauzen-Bingoal crashte afgelopen zomer zwaar in haar woonplaats Texel. Dat had zijn gevolgen voor haar voorbereiding op het nieuwe siezoen.

Denise Betsema traint intussen weer volop.

"Gelukkig begint het veldritseizoen dit jaar wat later. Zo heb ik iets meer tijd gehad om me voor te bereiden."

"Momenteel speelt de pijn nog steeds een beetje op na mijn trainingen. Maar zodra ik terugkeer in competitie, hoop ik dat weer aan honderd procent te kunnen doen. Ik wil direct weer goed aan de start staan."

De Nederlandse veldrijdster vindt het jammer dat ze een wereldbekermanche mist. "Maar door de lange reis naar de VS te schrappen, win ik extra trainingsdagen. In het weekend van Waterloo rijd ik in eigen land wel in Oisterwijk."

"Een goeie test voor het materiaal en voor mijn lichaam, een week voor ik in Overijse mijn eerste grote cross rijd."