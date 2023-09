Crossseizoen begint later voor Lucinda Brand: "Herstel na operatie zal tijd kosten"

Lucinda Brand viel op 9 september in de voorlaatste etappe van de Simac Ladies Tour. In het ziekenhuis werd een blessure aan het AC-gewricht bij haar schouder vastgesteld, waarna ze werd geopereerd door dokter Claes in Herentals.



"Het gaat goed ondanks de slechte slaap, maar het is een blessure die tijd kost", schrijft Brand op haar Instagram.



De wielrenster van Lidl-Trek op de weg en Baloise Trek Lions in het veldrijden geeft toe dat het mentaal zwaar is om weer aan de kant te staan. "Ik keek er echt naar uit om aan het crossseizoen te beginnen en mijn vorm van 2 jaar geleden terug te vinden."



"Ik kan nog niet aangeven bij welke wedstrijd ik mijn rentree maak. Het belangrijkste is nu alles te laten helen en in vorm te komen."



Brand werd in januari 2021 wereldkampioene in het veldrijden. In het najaar van 2021 veroverde ze ook de Europese titel veldrijden.