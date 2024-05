Klopp staat voor emotioneel afscheid: "Als ik alle brieven beantwoord, zit ik hier nog tot 2028"

Zondag tegen Wolverhampton wordt de uitzwaaiwedstrijd van Jürgen Klopp. Na 9 jaar neemt hij afscheid van Liverpool.

"We moeten niet doen alsof het een normale week is", zei Klopp op zijn laatste persbabbel. "Ik weet niet hoeveel shirts ik de voorbije week al heb gesigneerd."

"Ik weet dat het een zwaar afscheid wordt. Anders zou het betekenen dat het geen geweldige tijd was."

Het grote afscheid volgt pas dit weekend, maar toch werd Klopp al overstelpt met brieven en fanmail. "Het was echt extreem de voorbije maanden. Als ik alle brieven moet beantwoorden, zit ik hier nog tot 2028."

"Bij sommige brieven barstte ik echt in tranen uit over wat de club voor sommige mensen heeft betekend. Het is zo zeldzaam in deze industrie dat je zo'n band kunt opbouwen met een club en met een stad."

De 56-jarige Klopp tekende in 2015 bij Liverpool. Hij won onder meer de Premier League en de Champions League tijdens zijn 9-jarig bewind.