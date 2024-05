Win VIP-tickets voor de Soudal Open golf van komende week

Van 23 tot en met 26 mei vindt in Schilde de derde editie van de Soudal Open plaats, het belangrijkste golftoernooi in ons land. Het is de eerste Europese manche van de DP World Tour 2024 met de beste Europese spelers én heel wat Belgen. En jij kan er ook bij zijn. Sporza geeft 5 duo-VIP-tickets weg, 3 op donderdag, 1 op vrijdag en 1 op zondag. Beantwoord onze prijsvraag én win. Op woensdag verneemt u of u gewonnen heeft.