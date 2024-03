Soudal Open Golf kijkt uit naar derde editie en lokt Thomas Pieters weer naar België

do 21 maart 2024 18:13

Eind mei strijken de beste Europese golfers neer in België voor de derde editie van de Soudal Open. Op de voorstelling van het toernooi pakte een trotse toernooidirecteur Michael Jones uit met alle Belgen, onder wie Thomas Pieters.

Met 6.000 vips, 800 vrijwilligers, 156 spelers en 31 greenkeepers heeft de Soudal Open met recht en rede een mooi plekje op de kalender van de Europese DP World Tour. "De Soudal Open is zelfs het eerste toernooi op Europese bodem dit seizoen", zegt Michael Jones. Het toernooi in op de golfbaan in Rinkven begint op 23 mei. "De baan ziet er al heel goed uit, ondanks de natte winter."

Bij de voorstelling van het toernooi kon baron Vic Swerts, golfliefhebber en stichter van de Soudal Group, niet ontbreken. "De tweede editie vorig jaar heeft de verwonderlijke eerste editie overtroffen en ik hoop dat de derde editie nog beter zal zijn."

Daar kunnen de Belgen voor zorgen, maar op de affiche staan ook enkele grote namen zoals Rafa Cabrera Bello en Luke Donald, kapitein van het Europese team voor de Ryder Cup en goeie vriend van Nicolas Colsaerts. "Dat is een geweldige lijst van mooie namen die het publiek moet aanspreken", vindt Swerts.

Ik kijk vooral uit naar het Belgische publiek. In de VS krijg ik enkel aanmoedigingen van vrienden of van mensen die op me gegokt hebben. Adrien Dumont de Chassart

4 van de Belgische toppers hebben al toegezegd en Jones hoopt dat ook Thomas Detry, de beste Belg op de wereldranglijst, zich daar nog bij voegt. "Hij kan zijn schema nog niet vastleggen, maar hoopt om erbij te zijn."

Vorig jaar deed Detry op de slotdag nog mee voor de zege om uiteindelijk 7e te worden. De Belgische golffans zullen hopen dat nu ook een van de andere Belgen een belangrijke rol kan spelen op de slotdag. Naast vaste waarde Colsaerts hebben ook twee jonge talenten toegezegd: Matthis Besard én Adrien Dumont de Chassart.

De 23-jarige Besard haalde eind vorig jaar verrassend zijn tourkaart voor de DP World Tour op de slopende kwalificatieschool. "Veel van mijn familie en vrienden hebben me nog nooit live zien spelen, dus dat wordt cool."

Dumont de Chassart gooit hoge ogen in de VS, onlangs ook met een toptienplaats op de PGA Tour. Hij woont in Florida en zal voor de eerste keer een toernooi afwerken in België. "Ik kijk vooral uit naar het Belgische publiek. In de VS krijg ik enkel aanmoedigingen van vrienden of van mensen die op me gegokt hebben."

Vic Swerts en Thomas Pieters

"Pijn gedaan dat ik vorig jaar niet kon meedoen"

Naast die youngsters is ook Thomas Pieters - na een jaar afwezigheid en zijn overstap naar de LIV Tour - weer van de partij. Met de Soudal Open doet hij voor het eerst sinds die overstap weer mee op de DP World Tour, al moet daar nog wat administratie aan te pas komen. "Gewoon voor vrienden en familie spelen en voor de Belgische jeugd is altijd leuk. Het heeft pijn gedaan dat ik vorig jaar niet kon meedoen." En Pieters legt de lat voor in mei meteen hoog. "Ik heb nog nooit gewonnen in België. Het toernooi in eigen land winnen is toch speciaal en ik zou het graag op mijn palmares hebben."

En Pieters heeft alvast één grote supporter: Vic Swerts. "Ik ben blij dat hij erbij zal zijn en wens hem veel succes", zegt de Soudal-topman. "En ik hoop dat we op woensdag samen kunnen spelen op de Pro-Am", sluit Pieters af. Afspraak op 22 mei in Rinkven voor die Pro-Am, het toernooi zelf begint op 23 mei.