Golfer Adrien Dumont de Chassart boekt eerste topresultaat op PGA Tour en mag dromen van Parijs 2024

Nadat Adrien Dumont de Chassart vorig jaar zijn amateurstatuut had omgeruild voor een profloopbaan, boekte hij meteen een overwinning op de Korn Ferry Tour en bemachtigde hij in enkele weken tijd een kaart voor de PGA Tour, het hoogste niveau in de VS. Maar dit jaar betaalde hij duidelijk leergeld.

Vier keer haalde hij de cut niet en 60e en 75e plaatsen waren ook niet om over naar huis te schrijven. Terwijl de toppers aan de slag waren in de Arnold Palmer Invitational, leek het voor Dumont de Chassart ook in Puerto Rico die kant op te gaan, want hij opende met een tegenvallende ronde van 73 slagen en een 107e plaats.

Maar daarna sloeg de motor aan bij Dumont de Chassart. Zijn afslag begon te draaien en met rondes van 65 en 67 slagen klopte hij op de deur van de top 10. Ook op de slotdag liep het uitstekend: hij zag 5 birdies en 1 eagle in de cup verdwijnen en moest slechts 1 bogey op zijn scorekaart zetten.

Daarmee rukte hij nog op naar de zesde plaats, op slechts 2 slagen van eindwinaar Brice Garnett. Die zesde plaats is zijn beste resultaat van 2024 en levert hem - naast 135.000 dollar prijzengeld - belangrijke punten op om ook volgend jaar op de PGA Tour aan de slag te kunnen.