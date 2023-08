In 3 maanden van universiteit naar walhalla van het golf: 23-jarige Belg mag naar PGA Tour

1 - 2 - 8 - 6 - 7 - 10 - 42 - 11

Het zijn geen lottocijfers, maar wel de uitslagen van Adrien Dumont de Chassart in zijn eerste 7 proftoernooien op de Korn Ferry Tour, de Tour net onder de PGA Tour in de VS.



Met zijn 11e plaats van afgelopen weekend verzekerde de 23-jarige Belg zich van zijn PGA-Tourkaart voor volgend seizoen. Zijn vriendin Katie vertelde hem het goede nieuws toen hij van de laatste green stapte.

Dumont de Chassart - in de VS wordt hij ADDC genoemd - schoot als een komeet de hoogte in. Hij won meteen bij zijn profdebuut, eindigde een week als tweede nadat hij een play-off had verloren.

Hij eindigde in zijn eerste 6 toernooien telkens in de top 10. In een periode van 10 weken klom hij op de wereldranglijst van plaats 1.785 naar 200. "Het zijn zotte weken geweest."