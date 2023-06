Bijna 2 op 2 bij profgolfdebuut: Belg Dumont de Chassart geeft op nippertje winst uit handen

Onze jonge landgenoot Adrien Dumont de Chassart is er net niet in geslaagd om op 1 week tijd zijn eerste 2 proftoernooien te winnen. Vorige week op de Korn Ferry Tour, het niveau net onder de PGA Tour, was hij de beste in Greek (South Carolina), in Wichita (Kansas) begon hij met 4 slagen voorsprong aan de slotdag. Maar het liep nog mis in een play-off.