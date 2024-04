LIVE: Het is wachten op kansen in de topper tussen gehavend Anderlecht en Standard

Beide ploegen troffen elkaar al in de play-offs om de titel. De heenwedstrijd in Luik eindigde op een 2-2-gelijkspel. Anderlecht kwam nochtans via Wijnants 0-2 voor, maar in de laatste 10 minuten keerde Gelders de wedstrijd nog om. Vooral Anderlecht-doelvrouw Majasaari zag er niet goed uit bij het laatste doelpunt. Een puntendeling zorgde ervoor dat de titelstrijd weer helemaal open lag. Met OHL erbij zijn er drie prominente titelkandidaten die elkaar niets gunnen. Het is dus ongemeen spannend in de slotfase van de Women Super League.