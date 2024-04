EK Judo: Belgen kunnen ook op laatste dag geen medailles pakken

Om toch nog met een medaille naar huis te gaan, moet een van de drie Belgen vandaag het podium halen. Maar makkelijk wordt dat niet. Alle landgenoten komen hele zware tegenstanders tegen.





Sami Chouchi (-90 kg) is wel vrijgeloot in de eerste ronde en in de tweede ronde treft hij een haalbare tegenstander. De Bosniër Miletic (IJF-71) staat bijna 40 plaatsen lager op de wereldranking dan onze landgenoot. Overleeft Chouchi zijn eerste kamp, dan staat hem andere koek te wachten. Naar alle waarschijnlijkheid treft hij dan de huidige olympische kampioen Lasha Bekauri (IJF-2).





Toma Nikiforov (IJF-22) moet in zijn eerste ronde komaf maken met de Duitser Udsilauri (IJF-34). Die versloeg hij vorig jaar nog op het WK in Doha. Stoot hij door naar ronde 2, dan kijkt hij de Georgische nummer 1 van de wereld in de ogen: Ilia Sulamanidze. Dé topfavoriet op dit EK in de klasse tot 100 kilogram.





Bij de vrouwen is het uitkijken naar de jonge Vicky Verschaere (IJF-66). In de klasse tot 78 kilogram lootte ze in de eerste ronde Russische Darya Kantsavaya (IJF-38). Voor Verschaere is dit haar tweede EK bij de seniors. Na winst in de European Cup in Polen en een vijfde plaats op de Grand Prix van Oostenrijk, doet onze landgenote vermoeden dat ze de goede vorm te pakken heeft.