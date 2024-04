LIVE: Ineos Grenadiers dunt het peloton een eerste keer uit, wat brengen bergen in deel 2 van de rit?

Vooral de 2e helft van deze berg van 9 km is een zware brok. Als je dan weet dat de gemiddelde stijging al 9,5% bedraagt, zegt dat veel over deel 2. Daar zakken de percentages niet vaak meer onder de 10.



De klim naar vakantieoord Ovronnaz ligt wel vaker op de route in de Ronde van Romandië. Voor het laatst was dat in 2018, ook vroeg in de rit zoals vandaag. De ritwinst was toen voor Jakob Fuglsang, de eindwinst een dag later ging naar Primoz Roglic.