Van Anrooij en Van Empel openen veldritseizoen, Pieterse zit nog op haar mountainbike

De grote 3 bij de mannen kruipen nog niet op hun crossfiets, bij de vrouwen zijn ze er wel snel bij. Shirin van Anrooij en Fem van Empel rijden komend weekend allebei de opener in Beringen, op Puck Pieterse is het even wachten.

Shirin van Anrooij: pauze half oktober - eind november

Shirin van Anrooij (21) heeft een stevig wegprogramma achter de rug. Ze reed de voorjaarsklassiekers, in de zomer won ze de Ronde van de Toekomst en op de kampioenschappen deed ze haar duit in het zakje voor de Nederlandse ploeg.

"Vorig jaar reed ik net geen 20 veldritten, dit seizoen zal ik rond de 15 stuks uitkomen", zegt de wereldkampioene bij de beloften, die voluit bij de elite zal crossen. "Ik vind veldrijden veel te leuk. Ik haal er veel plezier uit en het maakt me scherper voor de weg. Een seizoen overslaan, zal ik niet snel doen." Van Anrooij gunt zich wel wat ademruimte. Zondag start ze het veldritseizoen mee op in Beringen, daarna vliegt ze naar Amerika voor de eerste Wereldbekercross. Die vindt plaats in Waterloo, de thuisbasis van ploegsponsor Trek.

"In de tweede helft van oktober en in november zal je me niet zien in het veld. Daarna ben ik er weer", belooft de goedlachse renster uit Zeeland.

Puck Pieterse: eerst mountainbiken, dan crossen

Na haar 5e plaats in Strade Bianche heeft Puck Pieterse zich het voorbije jaar hoofdzakelijk op het mountainbiken geconcentreerd.

Met succes, de 21-jarige renster reed naar de eindzege in de Wereldbeker, pakte de Europese titel en stond ook te blinken met twee WK-medailles.

Komend weekend rijdt Pieterse nog de slotmanche van de Wereldbeker in Canada., waar ze aast op de eindzege in de short track. Net als vorig seizoen pikt ze dus wat later aan bij het crosspeloton.

Puck Pieterse behoort ook tot de top van het mountainbiken.

Fem van Empel: volledig cross-seizoen

Wereldkampioene Fem van Empel zet vol in op het veldrijden. De Europese vicekampioene gravel past voor het WK in Italië en is er meteen bij op de mijnsite in Beringen.

"Het voorbije seizoen heeft Fem mountainbikeraces gereden en wat geproefd van wegraces op het hoogste niveau", vertelt ploegleider Jan Boven van Jumbo-Visma. "Met een beperkt programma en altijd met het veldrijden in het achterhoofd. Als wereldkampioene zal ze het volledige seizoen afwerken." Afspraak nu zondag in Beringen, een van de 17 (!) veldritten die ze vorig jaar won.

Fem van Empel vliegt er meteen in.

De Nederlandse jonkies zijn snel van de partij, op Lucinda Brand is het nog een tijd wachten. De voormalige wereldkampioene ging onder het mes deze zomer en is volop aan het revalideren van de operatie. Denise Betsema zal het eerste weekend ontbreken, nadat ze 2 maanden geleden zwaar ten val was gekomen op training. Marianne Vos moet noodgedwongen het hele seizoen schrappen. De Exact Cross in Beringen is zondag live te bekijken in Sporza op VRT Canvas.