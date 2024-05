Nikola Jokic komt hal der allergrootsten binnen met derde MVP-award in de NBA

Nikola Jokic (29) is woensdagnacht zoals verwacht voor de derde keer in vier jaar benoemd tot MVP (Most Valuable Player) in de NBA. De center van de Denver Nuggets won met ruime voorsprong voor Shai Gilgeous-Alexander (OKC) en Luka Doncic (Dallas). Jokic is de negende speler die minstens driemaal tot MVP is verkozen.