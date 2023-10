Puck Pieterse verovert de Wereldbeker mountainbike, heerlijk duel bij de mannen

Puck Pieterse rijdt een puik mountainbikeseizoen. Na winst in verschillende Wereldbekermanches, de Europese titel en twee WK-medailles heeft ze de kers op de taart gezet met eindwinst in de Wereldbeker.

Pieterse werd 6e in het Amerikaanse skioord Snowshoe, decor voor de voorlaatste Wereldbekermanche.

"Te gek", reageerde de Nederlandse. "De hele race zat ik met het klassement in mijn hoofd. Ik ben erg blij dat het me gelukt is."

Volgend weekend rijdt Pieterse nog de slotmanche in Canada, waar de Nederlandse ook de Wereldbeker short track kan winnen. Daarna haalt ze haar crossfiets uit de garage.