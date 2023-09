Geen EK wielrennen voor Mathieu van der Poel, wel mountainbiken in Parijs

Revanche vandaag in Parijs?

Ook op het WK in Glasgow bleef Van der Poel niet op zijn mountainbike. "Toen heb ik serieus gevloekt", zei hij. "Ik ben een paar dagen slechtgezind geweest."

Van der Poel heeft nog een appeltje te schillen met de olympische mountainbikerace. Twee jaar geleden in Tokio kwam hij lelijk ten val.

Ook wereldkampioen Tom Pidcock zakt naar de Franse hoofdstad af. Hij verdedigt volgend jaar in Parijs zijn olympische titel.

En om nog eens de confrontatie aan te gaan met de pure mountainbikers, zoals de Zwitser Nino Schurter of de Fransman Jordan Sarrou.

In Parijs laadt Van der Poel zich dit seizoen nog een keer op voor het olympisch testevent. Hij krijgt er de kans om het parcours een eerste keer te verkennen.

4,4 km op en rond de Ellancourt-heuvel

Ook de Belgische ploeg, met 's werelds nummer 9 Jens Schuermans, is naar Parijs afgezakt om het olympische parcours te verkennen in wedstrijdomstandigheden.

44 km ten westen van de Franse hoofdstad krijgen ze een gloednieuwe omloop voorgeschoteld.

In de buurt van Versailles ligt een ronde van 4,4 km. Het parcours op en rond de Ellancourt-heuvel ligt bezaaid met typische obstakels zoals rotsen en sprongetjes.

Vanaf de top van Ellancourt (op 231 meter) kunnen de deelnemers de Eiffeltoren zien. Of ze daar straks tijd voor hebben, is nog maar de vraag, al kan hij Parijs altijd nog eens bezoeken als toerist.



Na vandaag gaat de riem er immers af voor de wereldkampioen op de weg. "Ik ga lekker de tijd nemen om met vrienden leuke dingen te doen," vertelde hij dit weekend in het Algemeen Dagblad. Maar eerst nog één keer knallen op de mountainbike dus.