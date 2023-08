Toch nog geen einde seizoen voor Mathieu van der Poel: "Niet alleen trainen richting test event op MTB"

"Dat mag ook wel, want er was redelijk wat decompressie. Het WK was mijn laatste grote doel. Het dringt wel door als je wat rust hebt, al zit door de rare datum van dit WK mijn seizoen er nog niet op."

"Ik ben slechts drie dagen in Spanje geweest, vrij kort. Ik heb ervan genoten en voorlopig is dat niet genoeg, maar er komt binnenkort nog meer aan."

Voor zijn acte de présence in Etten-Leur werd Mathieu van der Poel vandaag opgepikt met een privéjet in Spanje. "Ik ben hier vlot geraakt, ik moest enkel vroeg opstaan", lachte de Nederlander in zijn regenboogtrui.

De kans op extra wegkoersen is er wel, om de periode naar het event in Parijs niet enkel met trainingen te overbruggen. Ik bekijk hoe ik me volgende week voel en dan bepalen we waar ik nog zin in heb.

Dat was nochtans wat het kamp rond Van der Poel leek te insinueren na die jour de gloire in Glasgow. "Ik ben nog gemotiveerd om nog wat te trainen", klinkt het echter bij de wereldkampioen.

"Ik zou graag het test event in Parijs voor de Spelen in het mountainbike doen (23 en 24 september). Het kan zijn dat er voordien nog wat wegkoersen worden toegevoegd."

"Eerlijk, er is redelijk wat decompressie", herhaalt MVDP nog eens. "Maar morgen begin ik weer te fietsen en dan zien we snel hoe ik me voel."

Het MTB-uitje in Glasgow was een sof door een snelle val. "Ik heb nog een paar dagen serieus gevloekt op mezelf. Ik ben er nu niet meer mee bezig, maar het was een jammerlijke afsluiter van het WK. Ik ben een paar dagen slechtgezind geweest."