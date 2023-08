Met witte broek voor Van der Poel, zonder voor Kopecky: zo blinken de wereldkampioenen in Etten-Leur

Zou hij een witte broek dragen of niet? Wie Mathieu van der Poel een beetje kent, weet dat hij uiteraard voor wit zou kiezen, zo mochten we zien bij zijn eerste acte de présence in de regenboogoutfit in Etten-Leur.

Zoals we het van haar kunnen verwachten, hield Lotte Kopecky het iets soberder, met gewoon de broek van haar sponsor SD Worx onder haar kampioenentruitje.

Later op de dag zien we ook nog hoe Van der Poel en Kopecky er op de fiets uitzien, wanneer ze het in het criterium opnemen tegen een pak mooie namen.