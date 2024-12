LIVE: Union bedankt dubbel mistasten van Gillekens en gaat alsnog met twee goals de rust in tegen Westerlo

Simons: "Druk tot het einde van het seizoen"

Timmy Simons vindt het overroepen om nu al over een dipje te spreken, na drie matchen zonder winst: "Dat is wel heel snel, het waren drie matchen op een week die we niet wonnen. We gaan sowieso op zoek gaan naar een goed resultaat."





De interviewer van DAZN bevroeg de Westelse coach nog over de druk van oprukkende ploegen onderin: "Die zal er tot het einde van het seizoen zijn. Van het begin hebben we gezegd dat we het wedstrijd per wedstrijd zouden bekijken, het is te vroeg om te kijken naar het klassement."