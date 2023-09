Victor Koretzky blijft maar winnen in shorttrack, Puck Pieterse 2e bij de vrouwen in Snowshoe

Zowel Richards als Koretzky reden in de voorlaatste WB-manche op het eind weg uit een elitekopgroepje.



Voor Richards was het de eerste shorttrackwinst van het seizoen, wereldbekerleidster Puck Pieterse eindigde op 5 seconden 2e, de Australische Rebecca Henderson was nog 4 tellen later derde.



Bij de mannen zegevierde Koretzky een derde keer op een rij na ook al de korte en olympische afstand in Les Gets, 2 weken geleden. Op de slotklim reed de Fransman weg van zijn landgenoot Jordan Sarrou en de Duitser Luca Schwarzbauer, respectievelijk 2e en 3e.



Voor Schwarzbauer was het het 7e podium in 7 wereldbekers shorttrack dit seizoen, daarmee verzekerde hij zich een week voor het slot in Mont-Sainte-Anne van de eindwinst.



Nino Schurter eindigde 8e, Tom Pidcock 13e, de Belgen Jens Schuermans en Pierre De Froidmont respectievelijk 22e en 29e.