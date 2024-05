Tom Boudeweel: "Fiorentina was betere ploeg, maar ik dacht aan Dortmund-scenario in Parijs"

do 9 mei 2024 10:05

Club Brugge heeft zijn Europese finaledroom net niet kunnen waarmaken. Het struikelde over de laatste horde. Na een late penalty voor Fiorentina in de return van de halve finale werd het 1-1 in Brugge, Club moest een 3-2-verlies goedmaken. Commentator Tom Boudeweel zag in zijn radio-analyse dat de kwalificatie verdiend was.

Natuurlijk is er bij Club Brugge ontgoocheling voor de uitschakeling en misschien ook wel de manier waarop met die penalty 5 minuten voor het einde.



Het scenario was alleszins goed met de 1-0 na 20 minuten, toen was de achterstand uit de heenwedstrijd al goedgemaakt. Het ging richting verlengingen.



Maar de meeste en de beste kansen waren voor de Italianen, net als in de heenwedstrijd. Ze hebben 3 keer het doelkader geraakt. Fiorentina was de betere ploeg, die kern is ook wat duurder. Ze hebben de tweede helft gedomineerd en ook in de eerste helft hadden ze al de beste kansen.



Ik denk dat als de tegenstander beter is, je je er net iets makkelijker kan bij neerleggen. Dat was ook een beetje de teneur bij de spelers en de trainers achteraf. En ook bij de fans, die de ploeg nog een daverend applaus hebben gegeven.



Maar als je er zo dicht bij staat, doet het toch wel een beetje pijn natuurlijk.

4 keer verloren in 18 wedstrijden

Of Club zich iets te verwijten heeft? Achteraf kan je zeggen dat Club minder goed heeft gevoetbald. Maar dat ligt ook wel een beetje aan de tegenstander, vind ik. Fiorentina heeft zijn spel opgedrongen aan Club Brugge.



Geleidelijk aan is Club Brugge beter in de wedstrijd gekomen. De eerste kans was meteen goed voor de 1-0, ze hadden kans op de 2-0. Maar de tweede helft was wel weer slordiger, het balbezit kon beter, maar de tegenstander zette ook wel goed druk.



Eigenlijk zat het scenario in mijn hoofd van de dag voordien, toen Borussia Dortmund ook onderlag in de halve finale van de Champions League.



Maar uiteindelijk mag je terugblikken op een prachtig parcours. Ze zijn vertrokken in de tweede voorronde en geëindigd in de halve finale. Het is zeker niet slecht dat je maar 4 keer verliest in 18 wedstrijden – thuis geen enkele keer. Daar mogen ze terecht trots op zijn.

Extra motivatie om alles op de titel te zetten

Ik denk niet dat deze uitschakeling gevolgen zal hebben voor de titelstrijd. De spelers beseffen wel dat dit misschien wel de enige kans was om ooit een Europese finale te spelen. Zeker bij de ervaren, iets oudere mannen als Vanaken, Mignolet, Mechele...



Maar net door hun ervaring kunnen ze dat wel plaatsen. Het is jammer, de uitschakeling komt altijd aan, maar het hoort erbij. Je kan doorgaan, maar je kan ook verliezen.



Nu kunnen ze alles op de titel zetten. Dat is misschien nog een extra motivatie. Ik denk dat Club snel weer die flow kan oppikken waar ze toch inzaten.



Ze krijgen wat extra dagen om dit te verwerken. Maandag is de tegenstander Union, dat vandaag de bekerfinale speelt.



En laten we eerlijk zijn: onder Nicky Hayen hebben ze nog maar 1 keer verloren.