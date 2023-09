Thibau Nys draait eerste "volwaardige" winter bij de profs: "Ik wil zo lang mogelijk combineren"

Nu de wegrenners het laatste blad van hun wielerkalender aantikken, staan de eerste afspraken in het veld om de hoek te wachten. Thibau Nys (20) heeft de beloftecategorie uitgezwaaid en gaat voor een lijvig debuutseizoen als prof. "De weg is er nu bij, maar ik voel me nog net zo veel wegrenner als crosser."

Thibau Nys heeft de voorbije maanden zijn eerste stapjes als prof gezet op de weg en deed dat met verve. Vanaf begin oktober draait hij ook weer mee in het veld, ook al bij de eliterenners. "Of ik nog een volwaardig crosser ben? Toch wel", antwoordt de wereldkampioen bij de beloften, maar die regenboogtrui zal hij dus niet laten zien. "De weg is er nu bij, maar ik voel me nog net zo veel wegrenner als crosser." "Het ziet er niet naar uit dat een van die twee disciplines snel verdwijnt. Mijn programma zal iets schaarser zijn, maar met iets meer dan 20 crossen heb ik toch een volwaardige winter." "Ik doe het heel graag", legt Nys zijn liefde voor het veld uit, "en het niveau brengt me iets bij op de weg en omgekeerd. Ik probeer dit nog zo lang mogelijk te combineren."

Nys heeft de belofteperiode afgesloten. Kan hij bij de profs meteen opboksen tegen vaste waarden als Eli Iserbyt? "Ik probeer de aansluiting te maken en er te zijn in de finales. Ik mag die ambitie uitspreken." "Of mijn vader me soms wat moet temperen? Toch wel. Ik ben ambitieus en ik ben een harde werker op de fiets. Dat is positief, maar je mag er niet te ver ingaan. De balans zit nog goed." Nys jr. ligt alleszins niet wakker van de latere komst van de grote wegkleppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel. "Het is vanzelfsprekend dat het niveau dan zal stijgen, maar ik ben er niet veel mee bezig. Al zal ik dan misschien iets meer tevreden zijn met een 5e plaats." Wanneer is Nys in het algemeen tevreden na zijn seizoen? "Als ik voel dat ik een stap heb gezet, een constant seizoen heb gereden en hier en daar op het podium heb gestaan of heb gewonnen."

Vader Sven: "Thibau zal moeten schipperen"

Vader Sven Nys verduidelijkt de promotie van zijn zoon van de beloften naar de profs. "Bij de U23 heeft hij bereikt wat hij wilde en hij wil de lat een beetje verhogen. We moeten wel nadenken over het evenwicht", waarschuwt de teammanager van Baloise Trek Lions eveneens. "Thibau heeft 6 rittenkoersen gereden en dat heeft energie gekost. Hij zal moeten schipperen. Hij zal elk weekend aanwezig zijn, maar je kan niet altijd dubbelen. Het houdt ergens op." "Hij moet mentaal en fysiek rust krijgen, want het volgende wegseizoen komt er ook snel aan. Maar Thibau is ambitieus en hij voelt zich nog meer crosser dan wegrenner."

Kan die ambitieuze zoon de gevestigde waarden het vuur aan de schenen leggen? Vader Nys: "Daar durf ik niet op te antwoorden. Soms denk ik dat hij in de buurt komt als ik hem aan het werk zie op training of als ik zijn waardes bekijk, maar je moet die krachten op de juiste momenten bovenhalen." "Vorig jaar vond ik hem stabiel en in de zomer is er volume bijgekomen. We proberen zo dicht mogelijk te komen en in de finale heeft hij zijn eindschot."

Nys is tevreden met zijn mix bij de mannen met naast Nys jr. ook onder meer Lars van der Haar, Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis. "We zijn complementair en we komen elk jaar dichter." "We willen vanaf de eerste dag meedoen voor de zege, maar we beseffen dat het moeilijker wordt als Mathieu en Wout instappen. Dat niveau is momenteel nog onbereikbaar voor ons. Maar er is ook nog veel te doen als zij er niet zijn." Bij de vrouwen zal Shirin van Anrooij minder crossen, maar met Fleur Moors is er een nieuwe parel. Zij werd afgelopen weekend nog Europees kampioene op de weg. "Ik leg haar niet de druk op dat zij de nieuwe Sanne Cant kan worden, maar ze kan veel progressie maken. We willen structuur brengen met een coach en dan hebben we iemand waar het Belgische crosspubliek toch op zit te wachten."