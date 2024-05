Wie wordt de eerste onbetwiste zwaargewicht boksen in 25 jaar: Tyson Fury of Oleksandr Usyk?

za 18 mei 2024 09:11

Het lange wachten is eindelijk voorbij. Zaterdag, om middernacht onze tijd, stappen de Brit Tyson "The Gipsy King" Fury (35) en de Oekraïner Oleksandr "The Cat" Usyk (37) in Saudi-Arabië in de ring om uit te maken wie de onbetwiste wereldkampioen bij de zwaargewichten wordt in het boksen.

"And new, undisputed, Heavyweight Champion of the Woooooorld..." In de vroege uurtjes op zondagochtend galmt deze legendarische kreet voor het eerst sinds 1999 nog eens door de speakers in Riyad. En dat wil wat zeggen in de bokswereld, weet ook ex-bokser Freddy De Kerpel (76). "Het is geleden van Lennox Lewis, zo'n 25 jaar geleden, dat de 4 wereldtitels in de grootste bonden WBC, WBO, WBA en IBF aan één bokser toebehoorden. Maar ik denk vooral terug aan de ronkende namen die hem voorgingen: Mohammad Ali, Joe Frazier, Mike Tyson, George Foreman."



"Dat zijn legendes die boksen wereldwijd populair gemaakt hebben. Daarom is de kamp van zaterdag een uniek moment dat we moeten koesteren."



En dat klopt ook wel. In een sport die versnipperd is door rivaliserende bonden, is één overkoepelende kampioen een echt godsgeschenk. Maar De Kerpel vreest dat het een momentopname zal zijn. "Het belachelijke met die 4 verschillende bonden is dat, achteraf, elke bond zijn nummer één als uitdager naar voren zal willen schuiven. De kampioen kan maar tegen 1 tegelijk boksen. Dus dan versnippert het weer en valt het undisputed gegeven weg. Dat is heel jammer."

Ex-bokser Freddy De Kerpel, nog steeds topfit.

"A good big man will always beat a good small man"

"Ik zou mijn geld inzetten op Tyson Fury!" Aan het woord is de laatste undisputed wereldkampioen bij de zwaargewichten, de Brit Lennox Lewis (59). "Je hebt 2 zeer goede, vastberaden boksers die nog nooit verloren hebben", vertelt de levende bokslegende in een voorbeschouwing op de kamp. Bokstechnisch zijn ze beiden van wereldniveau. Usyk is met z'n 1,91 meter en 100 kilogram zeer beweeglijk, heeft een goede balans en zet goede combinaties op. "Het is een southpaw, een linkshandige bokser", weet Freddy De Kerpel. "Dat is altijd iets speciaals." Maar tegenover Usyk staat en reus van 2,06 meter, 126 kilogram en met een spanwijdte van 2,16 meter. "Laat je niet verblinden door dat gigantisch postuur. Zelfs al is Fury zo massief, toch beweegt hij zeer fluks en soepel", grijnst Lennox Lewis. "Als Fury je laat missen, laat Fury je betalen."

Als twee boksers dezelfde technische vaardigheid hebben, wint de grotere vechter meestal omdat hij zijn omvang kan opleggen aan de andere. Lennox Lewis, laatste undisputed wereldkampioen zwaargewichten

Volgens onze twee bokskenners wordt het dus een interessant duel, maar beiden zien toch The Gipsy King aan het langste eind trekken. "Als twee boksers dezelfde technische vaardigheid hebben, wint de grotere vechter meestal omdat hij zijn omvang kan opleggen aan de andere", aldus Lewis. Freddy De Kerpel verwoordt het poëtischer: "In de bokssport is er een gezegde: "A good big man will always beat a good small man." Ik denk dat dit deze keer ook het geval zal zijn." "Het is wel voorgekomen dat de kleinere man won, Mike Tyson als schoolvoorbeeld, maar in dit geval heeft Tyson Fury te veel verschillende wapens in zijn arsenaal", gaat Lewis verder.

In z'n laatste gevecht tegen Ngannou leek Fury niet 100% fit, gefocust en opgepept. Dat betaalde hij bijna cash. Freddy De Kerpel, ex-bokser

"Fury heeft laten zien in de 3 gevechten met Deontay Wilder dat hij agressief is en goed naar voren beweegt. Die gevechten toonden echt zijn vaardigheid, zijn talent en zijn dominantie in een ring."



Het enige wat volgens Freddy De Kerpel de Brit parten zou kunnen spelen, is een gebrek aan focus. "In z'n laatste gevecht tegen Ngannou leek Fury niet 100% fit, gefocust en opgepept. Dat betaalde hij bijna cash tegen een beperkte bokser." "Ik denk dat hij z'n lesje wel geleerd heeft, want in de kamp tegen Usyk volgt die gepeperde rekening wel."

Lennox Lewis (r) in een kamp tegen Mike Tyson (l).

De kamp voor de eeuwigheid

Naast eeuwige roem voor de winnaar – wat uiteraard het belangrijkste is, zijn beide boksers al zeker van een astronomische geldsom. Tyson Fury rijft 90 miljoen euro binnen, terwijl Usyk al tevreden was met de helft. De kamp stond oorspronkelijk gepland voor februari, maar Fury liep een vervelende snijwond op boven zijn rechteroog tijdens het sparren. Boksfans moesten wat meer geduld uitoefenen, maar nu is het zover. Oleksandr Usyk, voormalig olympisch kampioen, wereldkampioen WBO, WBA en IBF en IBO, heeft al de scalp van meerdere Britse zwaargewichten aan z'n riem. Zowel Daniel Dubois, Anthony Joshua (2x) als Derek Chisora beten in het stof. De Oekraïner wil sowieso zijn ongeslagen record intact houden, wanneer hij de ring betreedt voor de 22e wedstrijd van zijn professionele carrière. Tyson Fury, van zijn kant, kwam met de schrik vrij in zijn laatste gevecht in oktober van vorig jaar tegen de voormalige UFC-kampioen Francis Ngannou. The Gypsy King, ongeslagen in 35 professionele kampen, mikt op een krachtig antwoord tegen The Cat, een Oekraïner van wie velen denken dat hij de enige is die de ongeslagen reeks van de Mancunian kan beëindigen.