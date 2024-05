Van speedo naar skinsuit: wie is Jacco Verhaeren en waarom wordt hij de sterke man van Visma-Lease a Bike?

Als we de Nederlandse media mogen geloven, neemt de Nederlander vanaf 2025 het stokje over van Merijn Zeeman bij Visma-Lease a Bike .

De Olympische Spelen in Parijs worden voorlopig de laatste plons van Jacco Verhaeren in het zwembad als zwemcoach.

Kruisbestuiving is een denkproces waar Visma-Lease a Bike en mastermind Zeeman op kop namelijk volop in geloven.

De ploeg wilde zich vorig jaar bij het rijtje iconische sportteams zoals onder meer de All Blacks en de Chicago Bulls scharen en is daar dankzij de eindzege in de 3 grote rondes ook in geslaagd.

Zeeman was een grote voorstander van die interactie, wisselde regelmatig van gedachten met voetbalcoach Erik ten Hag en vond ook in Verhaeren een ideale gesprekspartner.

"We werken samen omdat we onze kennis willen delen", vertelde Verhaeren eind 2023 over zijn toetreding tot de technische staf.

"Ik wil de wielersport beter leren kennen en zal mijn input over performance en trainingen geven. Dat zal ik doen met mijn zwembril op."